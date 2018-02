Bombeiros apagam incêndio após 9 horas de trabalho O Corpo de Bombeiros apagou no final da tarde de hoje, um incêndio de grandes proporções em um depósito de material reciclável em Itu, no interior de São Paulo. As chamas, que tiveram início às 8h50, foram extintas apenas às 17h50. Ninguém ficou ferido.