Bombeiros buscam 2 desaparecidos após chuvas no MA Cerca de 10 homens do Corpo de Bombeiros do Maranhão e Defesa Civil, com o apoio de um grupo de bombeiros de São Paulo, retomaram hoje as buscas a duas pessoas desaparecidas por conta das enchentes provocadas pelas chuvas no Estado. Os grupos estão divididos em três embarcações percorrendo as águas do Rio Mearim à procura do corpo de Gilson Ferreira, de 28 anos, desaparecido em Bacabal desde a tarde de domingo.