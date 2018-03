Bombeiros buscam 20 desaparecidos em mata em São Paulo

Os bombeiros começaram na manhã desta segunda-feira, 6, as buscas a um grupo de 20 pessoas, entre elas um menino de 12 anos, que desapareceu no domingo na mata da Serra do Mar, na região de Embu-Guaçu. O grupo saiu para realizar uma trilha na região no último sábado.

No domingo, uma das famílias recebeu uma mensagem pelo celular dizendo que as pessoas possivelmente estariam perdidas. Os bombeiros foram acionados no começo da noite do domingo para iniciar as buscas.