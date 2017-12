Bombeiros buscam empresário na raia olímpica da USP O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta terça-feira, 25, as buscas pelo empresário Everaldo Miranda, de 42 anos, que desapareceu na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), na região do Butantã, zona oeste da capital. Ele treinava stand-up paddle, esporte com prancha e remo, que praticava há cerca de um mês.