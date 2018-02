Bombeiros buscam menino que caiu no rio Tietê Três equipes do Corpo de Bombeiros vasculham o rio Tietê, em Porto Feliz, região de Sorocaba, à procura do menino Cauã Felipe da Silva Correia, de dez anos, desaparecido desde o final da tarde de quarta-feira, 27. Segundo um primo do garoto, de oito anos, Cauã escorregou e caiu no rio quando procurava uma bola.