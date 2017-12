Bombeiros confrmam morte em queda de helicóptero no Rio Os bombeiros confirmaram que uma pessoa morreu quando um helicóptero caiu no mar na praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, por volta das 10 horas desta terça-feira, 18. O homem era tripulante e quando foi resgatado pelos bombeiros já estava morto. Os bombeiros estão trabalhando no local, mas por enquanto não sabem se havia outras pessoas na aeronave, que está submersa e ainda não foi identificada.