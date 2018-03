Bombeiros continuam em área de reintegração em SP Sete viaturas e 20 bombeiros permanecem no terreno da Viação Campo Limpo, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, desde às 17h50 de domingo, quando a Polícia Militar chegou ao local para dar início à reintegração de posse. Desde a manhã de hoje, policias militares e da Tropa de Choque tentam retirar cerca de 2 mil pessoas do local, que foi ocupado em 2007.