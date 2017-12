Bombeiros controlam fogo em favela de SP Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu esta manhã a Favela do Jardim Edite, na esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Avenida Luís Carlos Berrini, no Brooklin, zona sul de São Paulo. O fogo teve início por volta das 9h30 e destruiu pelo menos seis barracos. Não há informações sobre vítimas. Embora ainda haja fumaça no local, não são mais vistos focos de incêndio. Os bombeiros devem iniciar a operação rescaldo. Não se sabe as causas do fogo.