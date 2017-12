Bombeiros controlam incêndio em parque de MG O incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi controlado no final da tarde de hoje, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com os bombeiros, 275 hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo, que teve início ontem. Um efetivo de cerca de 70 homens, entre bombeiros, funcionários do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e brigadistas participaram do combate às chamas. A operação contou com o auxílio de três aviões e um helicóptero. Desde agosto, esta foi a quarta vez que o parque foi atingido por incêndio.