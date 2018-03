Bombeiros controlam incêndio numa favela em SP Equipes do Corpo de Bombeiros encerraram, por volta das 2h desta madrugada, os trabalhos de combate ao incêndio numa favela localizada ao lado do Conjunto Habitacional Cingapura, na Avenida José César de Oliveira, em Vila Leopoldina, próximo do portão 9 da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da capital paulista. O fogo começou à 0h desta terça-feira e os bombeiros chegaram ao local somente à 1h15 desta madrugada. No total, foram 14 viaturas no combate às chamas. Alguns moradores chegaram a subir em seus barracos, negando abandonar a favela até que o fogo fosse extinto. Outros estavam agressivos e não queriam permitir o trabalho da imprensa no local. Um homem que sofreu um choque elétrico e precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o pronto-socorro da Lapa. Ainda não há informações sobre a quantidade de barracos atingidos. A causa do incêndio será investigada.