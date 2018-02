Bombeiros de Salvador acham corpo de mulher soterrada

Segundo a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), a obra não tinha alvará para a construção do edifício. De acordo com a Defesa Civil, durante a madrugada, duas crianças foram resgatadas com vida e encaminhadas a uma unidade de saúde. Um rapaz de 19 anos também foi resgatado, mas não sobreviveu. O prédio desabou sobre uma casa vizinha.

Casarão tombado

Ainda na madrugada de sábado, um casarão também desabou na Ladeira da Conceição da Praia, em Salvador. O desabamento do imóvel de três pavimentos, que era tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), provocou a morte de uma mulher. Outras três pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Entre elas está um homem de 42 anos que teve parte do braço amputado durante a operação de resgate feita pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).