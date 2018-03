Bombeiros encontram irmãos perdidos na Mantiqueira O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste domingo, 12, os dois irmãos que haviam se perdido na Serra da Mantiqueira, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba (SP). Segundo a corporação, eles passam bem e foram levados ao quartel do município. A dupla, de 53 e 56 anos, saiu de Itajubá, cidade do sul de Minas Gerais, na sexta-feira, 10. O plano era ir a pé até Aparecida, no interior paulista. Os irmãos acabaram, entretanto, se perdendo na mata fechada. Eles utilizaram um telefone celular para pedir ajuda.