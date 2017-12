Bombeiros localizam corpo de empresário na raia da USP O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta terça-feira, 25, o corpo do empresário Everaldo Miranda, de 42 anos, que desapareceu na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), na região do Butantã, zona oeste da capital. Ele sumiu na segunda-feira, 24, depois de um temporal, quando treinava stand-up paddle no local - esporte praticado com prancha e remo.