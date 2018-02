Bombeiros localizam sétimo corpo no Piauí Os bombeiros do Piauí localizaram na manhã deste sábado o corpo de Maria Alessandra Pereira, 16 anos. O corpo foi encontrado no povoado de Franco. Ela é a sétima vítima do rompimento da Barragem de Algodões, em Cacoal da Estação, região norte do Piauí. As buscas foram retomadas no início da manhã, sendo que duas pessoas ainda continuam desaparecidas. São 14 equipes de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais que participam das buscas nos 14 povoados atingidos.