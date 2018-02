Bombeiros localizam terceiro corpo em favela incendiada Mais um corpo foi encontrado na manhã hoje, durante trabalho de rescaldo do corpo de bombeiros no prédio abandonado e na Favela do Moinho, na região Central de São Paulo, que foram atingidos por um incêndio de grandes proporções ontem. Este é o terceiro corpo carbonizado encontrado no prédio, que está interditado e corre o risco de cair.