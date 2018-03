Bombeiros mantêm buscas em prédio que desabou As buscas por vítimas do desabamento do prédio ocorrido na zona leste de São Paulo na manhã desta terça-feira, 27, devem continuar por toda a noite. Cerca de 120 homens do Corpo dos Bombeiros participam da operação. Sete pessoas morreram no acidente. Cinco corpos foram resgatados e dois ainda estão sob os escombros. O trabalho de resgate destes dois corpos deve demorar ainda mais duas horas, de acordo com o capitão Marcos Palumbo.