Bombeiros procuram turistas na Floresta da Tijuca-RJ Cerca de 10 homens do grupamento florestal do quartel do Alto da Boa Vista, no Rio, retomaram as buscas na manhã de hoje a três americanos que desde a noite de ontem estão desaparecidos na Floresta da Tijuca. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, os americanos foram passear no local no final da tarde de ontem e se perderam, mas os bombeiros só foram notificados à noite.