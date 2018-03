Bombeiros resgatam 50 pessoas do naufrágio no AM Em entrevista dada a uma rádio local de um telefone público da comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara, a 25 quilômetros de Manaus, uma das sobreviventes do naufrágio do barco Almirante Monteiro, Salete Ramos, informou que observou o resgate de cinco corpos de crianças. O corpo de Bombeiros ainda não confirmou o resgate de corpos, mas informa que 50 pessoas já foram resgatadas com vida, dos 70 passageiros e 12 tripulantes do barco. Salete contou que estava dormindo, por volta das 1h30 da madrugada, quando acordou com dois choques fortes contra o barco. "Foi tudo muito rápido, todo mundo começou a correr e se jogar na água, perdemos toda a bagagem. Eu nadei por quase meia hora para chegar à margem", disse Salete, que estava vindo de Alenquer (PA) para Manaus.