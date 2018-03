Bombeiros resgatam mais um corpo do naufrágio no AM O Corpo de Bombeiros do Amazonas resgatou, por volta das 9 horas de hoje, o corpo de Rogério da Gama Caio, de 9 anos, mais uma vítima do naufrágio do barco Almirante Monteiro no rio Amazonas, que aconteceu na madrugada de ontem. Com isso, sobe para 14 o número de mortos.