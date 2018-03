Bombeiros resgatam última vítima de explosão no Rio Bombeiros retiraram na manhã de hoje a nona e última vítima da explosão, seguida por desabamento parcial, de um prédio na Rua Regente Feijó, no centro do Rio. Tânia Santiago dos Santos, de 40 anos, é filha do dono da loja de bijuteria Santiago dos Santos, onde ocorreu a explosão. Ela foi retirada consciente. Antes de Tânia, os bombeiros resgataram Fabiana Ferreira da Silva, de 30 anos. Ela foi retirada com auxílio de uma escada Magirus. A Defesa Civil interditou os prédios na rua do acidente no trecho entre a Buenos Aires e a Senhor dos Passos. Os imóveis localizados ao fundo do Edifício Baltar, em que houve a explosão na sala 503, também foram interditados. As nove vítimas sobreviveram, mas segundo informações, ainda não confirmadas, duas estariam em estado grave, com traumatismo craniano.