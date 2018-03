Bombeiros retiram terceiro corpo de cargueiro chileno O Corpo de Bombeiros retirou, por volta das 12 horas deste domingo, o terceiro corpo dos três tripulantes que morreram após um incêndio na casa de máquinas do cargueiro chileno Rio Blanco, que estava atracado no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo desde a tarde de sábado, 16. Segundo os bombeiros, o incêndio começou no fim da noite de ontem. Não há informações sobre outros feridos. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Parte do carregamento de combustível do navio vazou no mar.