Bombeiros retomam buscas em escombros em Salvador O Corpo de Bombeiros de Salvador, na Bahia, retomou na manhã de hoje o trabalho de buscas para resgatar duas pessoas que ficaram soterradas após o desabamento de um prédio de sete andares na noite de ontem, no bairro de Pernambués. De acordo com a Defesa Civil, durante a madrugada duas crianças foram resgatadas com vida e encaminhadas a uma unidade de saúde. Um rapaz de 19 anos também foi resgatado, mas não sobreviveu. O prédio desabou sobre uma casa vizinha. As duas pessoas que ainda estariam soterradas seriam a mãe das crianças e o vigia da obra, segundo informou a Defesa Civil.