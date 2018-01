Bombeiros tentam apagar incêndio em depósito no Rio Um incêndio de grandes proporções atinge neste sábado um depósito particular de veículo na Penha, zona norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h56. Segundo o plantão de ocorrências da corporação, cinco batalhões trabalham no combate. A assessoria de imprensa dos Bombeiros informou que ainda não há informação sobre vítimas. O depósito fica perto da Avenida Brasil e do Aeroporto Internacional do Galeão. Até agora não há informações sobre problemas com os voos do aeroporto.