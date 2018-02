Bombeiros tentam apagar incêndio há 7 horas em Itu(SP)

Por volta das 16 horas, as chamas estavam isoladas, mas ainda não haviam sido extintas. Equipes de bombeiros das unidades de Salto, Sorocaba e Votorantim trabalham no local para combater os focos de incêndio. No total, seis equipes da corporação foram enviadas para a área.

As chamas causaram uma cortina de fumaça preta. A grande quantidade de materiais plásticos dentro do depósito dificulta o término dos trabalhos.

Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.