Bonecões lembram Pelé e Mandela em Salto

Ao todo, serão 22 bonecões, entre eles os que representam o craque Neymar, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. O bloco dos bonecões volta a se apresentar domingo, às 20h30, no desfile das escolas de samba da cidade, e na segunda e terça-feira, no mesmo horário, nas apresentações dos blocos carnavalescos.

A tradição dos bonecos gigantes teve início na década de 1960, quando moradores do Bairro da Barra, às margens do Rio Tietê, confeccionaram figuras com papel e cola para retratar membros da própria comunidade. Anos depois, os retratados passaram a ser personalidades mundiais, como o cantor Michael Jackson e o presidente norte-americano Barack Obama. Atualmente, os bonecões têm até três metros de altura e são feitos em estrutura de bambu, recoberta com isopor e tecidos. No período que antecede o carnaval, artesãos e costureiras se revezam para confeccionar as figuras. Alguns bonecos chegam a pesar 40 quilos, por isso ganharam rodinhas. No ano passado, as figuras mais antigas passaram por um processo de restauração.