Foi a tradicional Apoteose dos Bonecos Gigantes, desfile que está em sua 6.ª edição e foi para as ruas de Olinda na manhã de ontem.

O evento é uma criação da Embaixada dos Bonecos Gigantes, que guarda mais de cem exemplares da alegoria. "O nosso trabalho é materializar ícones", comentou o produtor cultural Leandro Castro, um dos idealizadores do desfile. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.