Boni lamenta ausência do filho em desfile da Beija-Flor O empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-superintendente da TV Globo e homenageado pela Beija-Flor no desfile deste domingo na Sapucaí, só lamentou a ausência do filho, Boninho, diretor do programa "Big Brother Brasil", entre seus convidados para a exibição. "A Globo não deixou", afirmou. "Ele está trabalhando", disse, referindo-se ao motivo da proibição.