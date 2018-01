Bonita, com corte preciso... mas não para tudo Uma tesoura para cortar cebola? E folhas? A promessa do utensílio é cortar alimentos sem sujar as mãos, em poucos minutos, sem precisar usar a tábua. O Paladar testou a Toss & Chop, da Silvermark, que está chegando ao mercado brasileiro. Ela funcionou muito bem com as folhas, cortando-as em pedaços de bom tamanho para preparar a salada. No caso da cebola, a tesoura só é indicada para quem não faz questão de pedaços muito pequenos ou uniformes. E com o tomate, o resultado não foi bom: o tomate maduro acabou completamente destruído. Na Pepper (tel. 3073-0333), ela custa R$ 156.