Bonitão, Viewty é multiuso O lado de trás o Viewty parece uma câmera digital. Na frente há apensas uma tela, sem teclado, sensível ao toque. O celular da LG traz um design muito parecido com outro modelo do fabricante, o Prada, só que agora tem funções voltadas para a fotografia digital. Como ele tem poucos botões todos os comandos da câmera podem ser controlados na própria tela. Dá para alterar o zoom (que não é ótico), mudar as configurações do flash, trocar o modo de foto e a compensação de luz com poucos cliques. Até por causa da vantagem da tela de toque, ele é o mais fácil de usar. Em volta da lente há um botão circular que pode ser movimentado para cima ou para baixo. Ele serve para ajustar o foco da câmera. Se o foco estiver configurado no modo automático, o botão muda de função e aumenta ou diminui o zoom. Apesar de substituir bem uma câmera digital amadora, o Viewty tem diferenças entre os outros modelos testados. Suas imagens são mais claras. As cores ganham um tom de branco quando a foto é impressa. Assim, um azul vira um azul claro e por aí vai. É um efeito parecido com o aumento de de brilho em um programa de edição de imagens. As fotos do Viewty também têm uma granulação alta, ou seja, a variação de luz não tem limites definidos e as cores ficam um tanto borradas. O foco do Viewty, porém, é um dos melhores. O celular consegue ajustar um nível médio de foco para a foto inteira, perdendo pouca qualidade nos objetos ao fundo ou naqueles mais à frente do ponto focal. A função macro, para focar objetos em close, funciona bem, mas é preciso deixar o celular completamente estático para a foto não sair tremida. Além da fotografia, o Viewty faz vídeos em 120 quadros por segundo, coisa rara até em filmadoras. Isso serve para fazer filmes em câmera lenta. Bem engraçado. Dá também para filmar em formato widescreen (como no cinema) e o celular ainda toca vídeos em DivX. F.S. Ficha técnica VIEWTY (KE990) LG PREÇO | R$ 1.399 (sugerido) WEB | www.lge.com.br DETALHES | Flash xenon, vem com cartão de 1 GB, 100MB de memória interna. Tem opção para fazer foco manualmente e conta com estabilizador de imagem. Pode fazer filmes em câmera lenta.