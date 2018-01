Bons vinhos até o fim Saul adorava o que fazia e transformou em estilo de vida seu trabalho. Desfrutava as viagens com entusiasmo especial – contava que quando era moço gostava de viajar; com o tempo, percebeu que gostava era de ir para a Europa. Mais um pouco e viu que preferia a França. Algumas férias mais tarde resolveu se concentrar em Paris. E um dia, notou que queria mesmo era ficar no Marais, onde acabou comprando um apartamento. Saul fez questão de aproveitar pratos e vinhos até o fim, apesar da doença. Um dia antes de ir para o hospital pela última vez, quando a irmã pôs um vinho comum na mesa do jantar ele reclamou: "Ô Sila, eu tenho pouco tempo de vida, não vou tomar vinho ruim." Ela pegou na adega um argentino Alfa Crux Malbec, 2005, do produtor O. Fournier. Na visita a essa vinícola alguns anos atrás, Saul fez outra de suas piadas. Veja também: A. P. Quartim de Moraes: 'Afiado e generoso' A mesa da família em Jaú Dias Lopes ‘Porco bom é o caipira, criado com lavagem’ O negócio é passar bem Saulzice típica: vinho branco com bacalhau Teorias do Saul sobre harmonização Fotos de Saul Galvão OS LIVROS DO SAUL Uma série de entrevistas com chefs para a seção Comer e Beber, do Jornal da Tarde, deu origem a este Os Prazeres da Mesa (Editora Ática, 1987, esgotado), com receitas e truques de 25 restaurantes como Le Coq Hardy, Ca’d’Oro, Don Curro. Os Prazeres da Mesa II (Editora Ática, 1995) traz pratos de 20 restaurantes como Antiquarius, Fasano, La Casserole. Antes de cada receita Saul dá dicas, avisa quando o preparo requer paciência e recomenda: "Faça os pratos com amor e prazer." A Cozinha e seus Vinhos (Editora Senac, 1999) reúne 120 receitas práticas – que ficam prontas em até uma hora. Todos os pratos vêm com sugestões de o que beber. Um breve capítulo fala de vinhos e convida o leitor a criar as próprias harmonizações. As receitas descritas em A Essência do Sabor (DBA, 2000) são feitas segundo a técnica papillote – cozer o alimento embalado em papel alumínio para conservar aromas e sabores. Todas as receitas vêm com sugestões de vinhos. Guia de Tintos & Brancos (Conex, 2004) é a versão pocket do livro (na foto abaixo). Equivale, para o leitor de língua portuguesa, ao guia de Hugh Johnson, com classificação por estrelas das grandes safras, pequenos perfis de produtores e útil glossário. Tintos & Brancos (Conex, 2006). O melhor e mais completo guia de vinhos escrito no Brasil. Com todos os países e regiões vinícolas detalhadamente explicados, faz parte da bibliografia de consulta fundamental para o enófilo. Teve sucessivas reedições, a mais recente e atualizada em 2006.