Boom de eletrônicos elevará demanda por energia

Televisores de tela plana, computadores e outros equipamentos de alta tecnologia responderão por quase metade do consumo total de energia em um domicílio britânico típico em 2020, afirmou uma organização de conservação de energia em relatório publicado na quarta-feira. O Energy Saving Trust (EST), da Grã Bretanha, afirmou que os eletrônicos superarão os eletrodomésticos e a iluminação como maiores causas de consumo doméstico de energia. O relatório, The Ampere Strikes Back, afirma que os aparelhos novos freqüentemente consomem mais energia do que modelos passados, e muitos ficam em standby em lugar de serem desligados. Alguns nem mesmo dispõem de um botão de desligar. "Não só há muito mais aparelhos em um lar médio mas muitos deles vivem em estado de prontidão permanente para a ação", afirma o relatório. Em 1982, apenas três por cento dos domicílios dispunham de um computador pessoal, ante 60% hoje. Da mesma forma, a presença de impressoras subiu de 0,8% para 58% dos domicílios do país. As residências muitas vezes têm mais de um televisor, e as pessoas vêm comprando mais aparelhos de tela grande, que consomem mais energia, segundo o relatório. Em 2020, os televisores em standby consumirão 1,4% de toda a eletricidade usada em domicílios, prevê o relatório. A despeito das tentativas de alguns fabricantes de produzir aparelhos mais eficientes do ponto de vista energético, certos modelos de rádio digital ainda usam quatro vezes mais energia do que produtos analógicos semelhantes, informa o relatório. A elevação no número de domicílios com um único morador --muitos dos quais são equipados com televisores de tela grande, conectores de cabo e internet, computadores, consoles de videogame, gravadores de TV e música, e rádios digitais- vai elevar ainda mais o já alto consumo de energia. Segundo o EST, os domicílios britânicos poderiam economizar 37 libras ao ano em suas contas de energia se desconectassem os aparelhos das tomadas. Philip Sellwood, presidente do EST, aconselha: "Pense sobre como você usa seus aparelhos e desligue o equipamento desnecessário, e também combata o impulso de manter os aparelhos antigos quando adquire produtos novos."