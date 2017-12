Bope descobre armas e uma tonelada de drogas enterradas

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) descobriram que as drogas eram enterradas no local durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada ao longo do dia na favela Parque das Missões, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense). Após destruir barricadas montadas por traficantes nessa comunidade, os homens da tropa de elite descobriram que os traficantes dali recebiam drogas distribuídas a partir da Ilha do Governador. Vasculhando a comunidade, os PMs conseguiram informações de que as drogas eram enterradas nesse local, e foram até lá.

O esconderijo fica fora da área do aeroporto, em um matagal na direção da cabeceira 10 do terminal 2. É mais fácil ter acesso ao local de barco. O Bope suspeita que o tráfico era realizado em duas etapas: os fornecedores deixavam as drogas enterradas ali e outro grupo ia buscá-las. Essa movimentação provavelmente ocorria durante a madrugada.