Bope ocupa Morro do Salgueiro para instalação de UPP Cerca de 120 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam na manhã de hoje uma grande incursão no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação faz parte do cronograma da Secretaria de Segurança e é a primeira das três fases de instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na Grande Tijuca.