Bordeaux vence o Lille e interrompe sequência invicta de goleiro nigeriano

Titular da seleção nigeriana, Enyeama nada pôde fazer para impedir o gol de Landry N'Guemo, que chutou de fora da área e a bola desviou em Simon Kjaer antes de morrer no fundo das redes, aos 27 da primeira etapa.

Foi o primeiro gol que o nigeriano sofreu em 1.601 minutos de ação na liga francesa, ficando muito próximo de alcançar o recorde do goleiro do Bordeaux Gaetan Huard, 1.176 minutos sem sofrer gols, na temporada 1992-93.

O Bordeaux ainda ficou com um homem a menos aos 12 minutos da segunda etapa, quando Maxime Poundje tomou o cartão vermelho direto por falta dura em Franck Beria.

O Lille agora tem 36 pontos em 17 jogos. O Monaco, com um ponto a menos na terceira posição, recebe o Ajaccio neste domingo. O líder Paris St. Germain, com 40 pontos, arrasou o Sochaux por 5 x 0 no domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Julien Pretot)