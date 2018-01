Bósnia prende três ex-soldados por crimes de guerra nos anos 1990 A polícia prendeu prendeu três ex-soldados sérvios-bósnios nesta quinta-feira por suspeita de crimes de guerra contra muçulmanos bósnios após a descoberta, no ano passado, do que se acredita ser a maior vala comum do conflito armado na Bósnia, de 1992 a 1995.