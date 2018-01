Boteco Bohemia: os selecionados

O bolinho de bacalhau do Bar do Luiz já foi vencedor do evento Boteco: Academia da Gula Petisco: Costelinha a vinha d'alho com farofa crocante Endereço: Rua Caravelas, 374, V. Mariana Boteco: Armazém Paulista Petisco: Rabicó no polvilho Endereço: Alameda Juaperi, 570, Moema Boteco: Atol Bar Petisco: Batoltinha recheada Endereço: Rua Barão da Passagem, 1460, V. Leopoldina Boteco: Bar do Plínio Petisco: Bicho bão Endereço: Rua Bernardino Fanganiello, 458, Casa Verde Boteco: Bar do Salim Petisco: Falafé Endereço: Rua Mourato Coelho, 188, Pinheiros Boteco: Bar Memorial Petisco: Alcachofra Memorial Endereço: Rua República do Iraque, 1326, Campo Belo Boteco: Bar Ó Petisco: Maravilha de queijo com tomate seco Endereço: Rua Mourato Coelho 861, V. Madalena Boteco: Bar Providência Petisco: Um dois feijão com arroz Endereço: Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana Boteco: Barbirô Petisco: Birôguetti à bolonhesa Endereço: Rua Vergueiro, 1899, V. Mariana Boteco: Barnaldo Lucrécia Petisco: Pastel de Shitake Endereço: Rua Abílio Soares, 207, V. Mariana Boteco: Bondbico Petisco: Costela cabochan Endereço: Av. General Ataliba Leonel, 2493, Tucuruvi Boteco: Boteco Aroeira Petisco: Canapé de cordeiro com coalhada e hortelã Endereço: Rua Caraibas, 434, Pompeia Boteco: Boteco Seu Zé Petisco: Canudinho surpresa do seu zé Endereço: Rua Mourato Coelho, 1144, Pinheiros Boteco: Botequim Bar e Grill Petisco: Boi na moita Endereço: Rua Caraíbas, 621, Pompeia Boteco: Botica do Quintana Petisco: Cone de baião no varal Endereço: Rua André Ampere, 215, Brooklin Novo Boteco: Daquina Petisco: Costelinha Maria Antonieta Endereço: Av. Lavandisca, 185, Moema Boteco: Esquina do Espeto Petisco: Espetinho de costela com tempero agridoce Endereço: Rua Bráz Cubas, 379, Aclimação Boteco: Galinheiro Grill Petisco: Bolinho de arroz jamboo Endereço: Rua Inácio Pereira da Rocha, 231, V. Madalena Boteco: Imperatriz Villa Bar Petisco: Bolinho de arroffles Endereço: Rua Passo da Pátria, 1673, V. Leopoldina Boteco: Jacaré Grill Petisco: Rolê do Jacaré Endereço: Rua Harmonia, 321/337, V. Madalena Boteco: Kamaleon Grill & Bar Petisco: Kamarão da toka Endereço: Av. do Cursino, 105, Saúde Boteco: Melograno Forneria & Empório de Cerveja Petisco: Torteli Melograno Endereço: Rua Aspicuelta, 436, V. Madalena Boteco: Mercearia São Roque Petisco: Divino São Roque Endereço: Rua Amauri, 35, Jd. Europa Boteco: Mocofava Petisco: Lombo arretado Endereço: Rua Eris Leonor, 237, Mandaqui Boteco: Pita Kebab Petisco: Cônes árabes Endereço: Rua Francisco Leitão, 282, Pinheiros Boteco: Salve Jorge Petisco: Ragú do Jorge Endereço: Rua Aspicuelta, 544, V. Madalena Boteco: São Benedito Cozinha Caseira Petisco: Tabua de carne Endereço: Pça. Benedito Calixto, 86, Pinheiros Boteco: The Joy Petisco: Kebab de camarão Endereço: Rua Maria Antonia, 330, V. Buarque Boteco: Vaca Véia Petisco: Estufadinho da vaca Endereço: Rua Manuel Guedes, 199, Jd. Europa Boteco: Veríssimo Petisco: Pirulito de rabada no caixote Endereço: Rua Flórida, 1488, Brooklin Novo Boteco: O Famoso Bar do Justo Petisco: Sousplat de vol-au-vent Endereço: R. Alferes Magalhães, 25/29, Santana