Botijão de gás explode no Rio e deixa 2 soterrados A explosão de um botijão de gás no centro do Rio deixou pelo menos seis pessoas feridas e duas soterradas no escritório de uma loja de bijuterias, na rua Resende Feijó. De acordo com o funcionário da prefeitura Rafael Robson Gomes, que prestou os primeiros socorros às vítimas, o impacto causado pelo estouro derrubou uma coluna do prédio e projetou uma das vítimas para fora do escritório, que ficou inteiramente destruído. Os bombeiros estão no local e funcionários da Defesa Civil avaliam se o imóvel, que tem cinco andares, corre risco de desabamento.