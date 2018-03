Botucatu tem morte por febre amarela após vacina

vem Thaís Góes Silvestre, de 20 anos, morreu na terça-feira, 7, com sintomas de febre amarela depois de ter tomado a vacina contra a doença em Botucatu, no sudoeste paulista. A região está sob emergência sanitária desde que os primeiros casos foram notificados, no início de março. A Secretaria da Saúde do Estado informou que a causa da morte ainda está sendo investigada. Já foram confirmados 22 casos da doença na região, dos quais nove resultaram em óbito.

O secretário de Saúde de Botucatu, Carlos Macharelli, disse nesta quarta-feira, 8, estar convencido de que a jovem Thaís Góes Silvestre morreu em decorrência da reação da vacina contra a febre amarela. Segundo ele, não houve, até agora, nenhuma ocorrência da doença na cidade e a jovem não tinha viajado para outros municípios.

De acordo com a família, Thaís tomou a vacina na última sexta-feira, 3, e logo começou a passar mal. A jovem foi levada ao Hospital das Clínicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu e morru na terça-feira, 7. De acordo com os médicos, ela apresentava os mesmos sintomas das pessoas que contraíram o vírus. O corpo da jovem foi sepultado nesta quarta-feira, 8.

Se confirmada a doença, será a décima morte causada pela febre amarela no sudoeste paulista. A Secretaria da Saúde do Estado informou que a morte está sendo investigada e ainda não é possível vincular à vacina.

A última morte ocorreu em Buri, a 100 quilômetros de Botucatu, e vitimou um trabalhador rural. A febre amarela como causa do óbito foi confirmada na terça-feira, 7. Com a doença, a pasta estendeu a vacinação a 14 municípios da região: Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Guareí, Itaberá, Itapeva, Itapetininga, Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, São Miguel Arcanjo e Taquarivaí.

De acordo com a secretaria, a vacina pode realmente causar problemas em pessoas que não estejam aptas a receber a imunização. Imunodeprimidos e pessoas em tratamento com quimioterapia ou radioterapia não devem tomar a vacina. Nesses casos, a imunização é contraindicada porque pode provocar reações graves, levando até mesmo à morte. A vacinação é essencial para os viajantes, turistas e ecoturistas que pretendem passar por áreas de risco, mas deve ser tomada com dez dias de antecedência.

