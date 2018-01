Bovespa disponibiliza dados da bolsa para dispositivos móveis Os usuários de dispositivos móveis de acesso à internet (handhelds e smartphones), como Pocket PC, Palms, Blackberrys e outros celulares avançados já podem acompanhar, de qualquer lugar, o movimento do mercado de ações. A Bovespa está lançando uma versão otimizada de seu site para computadores móveis, que fornece a oscilação dos índices da Bolsa, mostrando o volume financeiro e o número de negócios em tempo real. Os investidores poderão ainda consultar as cotações de todos os papéis negociados na Bovespa, por meio dos códigos de negociação das empresas listadas, no mesmo formato disponível no site da Bovespa. A ferramenta também oferece acesso às principais notícias veiculadas na home page do site. Para utilizar o serviço, basta abrir o navegador de Internet no aparelho móvel e digitar o endereço do site da Bovespa. O sistema identifica automaticamente que o usuário está acessando o site de um dispositivo móvel e traz a página inicial exclusiva para essa mídia. Todo o conteúdo será compactado para ser visualizado de forma amigável em dispositivos portáteis. A Bovespa criou ainda uma página específica que ensina a utilizar o novo serviço, oferecendo uma descrição passo a passo.