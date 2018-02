Bovespa fecha em alta guiada por Petrobras, em leve recuperação antes do Fed

O Ibovespa avançou 0,46 por cento, a 50.279 pontos.

O giro financeiro do pregão foi de 9,8 bilhões de reais, inflado pelo vencimento de opções sobre ações, que movimentou 3,9 bilhões de reais, segundo a BM&FBovespa. . O Ibovespa chegou a avançar mais de 1 por cento na máxima da sessão, pouco depois do fim do exercício dos contratos.

"Hoje o índice está seguindo os mercados lá fora, o cenário externo está um pouquinho mais animado. E tem um componente técnico, já que o Ibovespa está próximo dos 50 mil pontos, um nível de suporte bem relevante", afirmou o analista de renda variável João Pedro Brugger, da Leme Investimentos.

Nos Estados Unidos, as ações eram impulsionadas pelo otimismo com acordos de fusões e aquisições, depois de um declínio acentuado na semana passada. Além disso, a produção industrial dos EUA subiu pelo quarto mês consecutivo em novembro, em mais um sinal de que a maior economia do mundo está ganhando força.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Números sobre o setor privado na zona do euro também apresentaram recuperação. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Markit, que mede a atividade em milhares de grandes e pequenas empresas, subiu para 52,1 em dezembro na zona do euro, ante 51,7 no mês passado. Foi a segunda maior leitura desde meados de 2011.

Apesar da bateria de dados, o tom dos mercados ainda era de espera, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, banco central dos EUA, nesta semana.

"É um dia de pequena recuperação antes do Fed... alguns papéis que caíram bastante recentemente estão subindo, como Petrobras", disse o analista Felipe Rocha, da Omar Camargo Corretora.

A preferencial da petroleira foi a maior influência de alta sobre o índice, seguida por CSN e Gafisa.

Energias Brasil exibiu a queda mais expressiva, em meio a temores sobre a rentabilidade da concessão da usina São Manoel, vencida pelo consórcio da empresa no leilão de energia A-5, na sexta-feira.

Fora do Ibovespa, as units da Via Varejo avançaram 8,26 por cento, em seu dia de estreia na Bovespa.

A oferta secundária das units da unidade de eletroeletrônicos e móveis do Grupo Pão de Açúcar movimentou 2,845 bilhões de reais, na segunda maior transação do mercado acionário brasileiro em 2013.

(Por Priscila Jordão)