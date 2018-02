BP compra ativos de combustível de aviação da Raízen

O negócio satisfaz demanda de órgãos de defesa da concorrência no Brasil, que haviam determinado que a Raízen vendesse estes ativos nos aeroportos de Guarulhos, Recife, Viracopos, Curitiba, Pampulha, Galeão e Brasília.

"Esta aquisição é mais um passo no crescimento estratégico da BP no Brasil, que se tornou um país chave para nossos investimentos", disse em comunicado Tufan Erginbilgic, chefe de operações de refino e marketing da BP.

Com o negócio, a Air BP estará em 18 aeroportos brasileiros que respondem por cerca de 66 por cento da demanda do mercado de combustível de aviação no Brasil, informou a companhia.

A operação inclui instalações como tanques de estocagem, veículos e dutos para abastecimento de aeronaves.

"A demanda por combustível de aviação no Brasil está crescendo a uma taxa bem superior às taxas globais, com um crescimento aproximado de 16 por cento", afirmou o gerente geral da Air BP no Brasil, Ricardo Paganini, também na nota.

"A compra desses novos ativos irá permitir que a Air BP acelere seus planos e aumente sua participação de mercado. Este é um movimento bem-vindo pelos consumidores, já que irá aumentar a competição no mercado", disse Paganini.

O negócio deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2012 e está sujeito às aprovações dos órgãos reguladores.

A BP também tem feito aquisições na área de exploração de petróleo no Brasil. Neste ano, recebeu aprovação do governo para a compra de participações em blocos que pertenciam à Devon. São áreas na tradicional bacia de Campos e em novas fronteiras como a bacia de Camamu-Almada.

(Por Marcelo Teixeira)