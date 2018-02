BP desligou alarme da plataforma

Sistemas de alertas vitais estavam desligados no momento da explosão na plataforma de exploração de petróleo Deep-water Horizon, da British Petroleum (BP), no Golfo do México, para evitar que os funcionários fossem acordados por alarmes falsos, informou ontem um técnico que prestava serviços à companhia.

Segundo Mike Williams, funcionário da Transocean, empresa terceirizada responsável pelos sistemas eletrônicos da plataforma, os sensores e os alarmes estavam em plenas condições de funcionamento, mas o sistema foi programado para não disparar em caso de leitura adversa. Ele deu as informações em depoimento ao um comitê federal que investiga o acidente.

A explosão na plataforma, no dia 20 de abril, provocou a morte de 11 funcionários da BP e desencadeou um vazamento de gás e petróleo no golfo que é considerado o pior desastre ambiental da história dos EUA.

Williams afirmou que os alarmes estavam desligados havia pelo menos um ano. Quando perguntou os motivos, um de seus chefes da Transocean teria dito que "eles não querem que as pessoas sejam acordadas às 3 horas da manhã por causa de alarmes falsos".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A revelação deve aumentar a pressão sobre a Transocean e a BP, porque evidenciaria que as companhias deliberadamente desligaram os mecanismos de segurança.

"As investigações continuam a demonstrar que muitas coisas deram errado e que a responsabilidade está dividida entre diferentes companhias", afirmou na noite de ontem um porta-voz da British Petroleum.

De acordo com uma pesquisa do jornal The New York Times, publicada no início da semana, vários funcionários tinham conhecimento de práticas inseguras na plataforma, mas eles não as denunciavam por medo de represálias.