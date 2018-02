BP faz nova tentativa para conter vazamento

NEW ORLEANS

Robôs de águas profundas se aglomeraram ontem em torno do poço da British Petroleum (BP), em mais uma tentativa de estancar o vazamento de óleo que dura quase três meses. A tentativa agora é de encaixar uma tampa que se ajuste ao tamanho do buraco por onde o óleo está vazando no Golfo do México.

De acordo com fontes da BP, a tampa de metal, que tem 5,5 metros de altura e pesa 68 toneladas, deveria ter sido encaixada definitivamente ontem, mas antes foi necessário testar o equipamento durante dois dias, para verificar se o equipamento realmente terá capacidade de estancar o pior vazamento de petróleo da história americana. No final da tarde de ontem, a tampa colocada pelos robôs estava a uma distância de 12 metros do topo do poço.

Da Casa Branca à Guarda Costeira, todas as atenções estavam voltadas para a nova tentativa de conter o vazamento, a 1,5 quilômetro de profundidade.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acompanha o processo em tempo real, segundo seu conselheiro David Axelrod. No entanto, moradores dos Estados atingidos pelo vazamento (Louisiana, Alabama, Mississippi, Texas e Flórida) estão céticos em relação ao sucesso da operação. Eles sabem que o desastre está longe de ter fim. Mesmo se a nova tampa funcionar, o poço continuará vazando. Mas a nova tampa, mais ajustada à boca do poço, permitirá à BP capturar todo o óleo e canalizá-lo para navios na superfície.

Os trabalhos para conter o vazamento no poço começaram no sábado, com a remoção de uma tampa que chegou a capturar cerca de 3,8 milhões de litros de óleo por dia. A quantidade ficou aquém das expectativas. O vazamento é da ordem de 9,5 milhões de litros por dia.

Nova moratória. O governo Obama planeja lançar uma nova moratória nas perfurações de petróleo em alto-mar. A ideia é substituir a moratória anterior, sugerida por Obama e rechaçada pelas cortes americanas por ser considerada muito extrema. O objetivo do presidente era suspender todas as licenças para projetos de exploração de óleo em alto-mar e proibir a perfuração de 33 poços de petróleo no Golfo do México. /