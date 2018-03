BPM do Rio prende suspeito de tráfico no Morro do Dendê Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico foi detido em uma operação do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Ilha do Governador, zona norte do Rio, no Morro do Dendê. Com ele foi apreendida uma pistola .40, carregadores, munições e um rádio transmissor. A comunidade fica a cerca de 7 km do Aeroporto Internacional do Galeão.