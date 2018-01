Bracelete vibratório avisa quando celular recebe mensagens

Um novo produto de tecnologia lançado na semana passada promete acabar com a angústia dos viciados em celular. Um bracelete vibratório, que se comunica via Bluetooth com o aparelho, avisa quando chegam novas mensagens de texto ou quando o telefone está tocando. Custa 23 libras (R$ 83) no Reino Unido, onde foi lançado. A idéia é manter o usuário sempre ligado. A bateria tem duração de 100 horas e o bracelete é compatível com Bluetooth 1.1, 1.2 e 2.0. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 10, pelo blog Engadget. Bracelete se conecta ao celular por Bluetooth e vibra com SMS. Foto: Divulgação