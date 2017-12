Bradesco tem lucro recorrente de R$3,47 bi no 1o tri, acima do esperado

Mas o resultado veio também com indicações de aumento futuro na inadimplência e com a primeira queda sequencial da margem financeira com juros desde o segundo trimestre do ano passado.

O segundo maior banco privado do país teve lucro líquido de 3,44 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 18 por cento ante o resultado positivo de igual período de 2013.

Em bases recorrentes, o lucro foi de 3,47 bilhões de reais de janeiro a março, avanço também de 18 por cento na comparação anual. A previsão média de seis analistas consultados pela Reuters apontava que o banco teria lucro recorrente de 3,38 bilhões de reais.

A margem financeira com juros, que vinha crescendo desde o segundo trimestre do ano passado, recuou 0,3 por cento sobre os três últimos meses de 2013, numa indicação de dificuldade no repasse de juros maiores. No período, a margem com juros somou 10,95 bilhões de reais, valor 4,2 por cento acima do obtido um ano antes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As receitas com prestação de serviços foram de 5,28 bilhões de reais, expansão de cerca de quase 15 por cento sobre o primeiro trimestre do ano passado.

Já as despesas administrativas e com pessoal subiram num ritmo bem inferior, com alta de 3,9 por cento, ante o primeiro trimestre de 2013. No comparativo com os três últimos meses do ano passado, essa linha do resultado apresentou queda de 7,5 por cento. Em 12 meses até março, o número de funcionários do Bradesco caiu de 102,79 mil para 99,55 mil.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio recorrente --importante indicador da rentabilidade de instituições financeiras-- chegou a 20,5 por cento, melhor nível dos últimos sete trimestres, segundo o Bradesco.

As ações preferenciais do Bradesco subiam 0,94 por cento às 11h03, enquanto o Ibovespa tinha queda de 0,62 por cento.

CRÉDITO

No fim de março, a carteira de crédito do Bradesco somava 432,3 bilhões de reais, avanço de 10,4 por cento em 12 meses e de 1,2 por cento no trimestre. Destaques na área de pessoa física foram recuo de 13,6 por cento nos financiamentos para veículos e altas de 25,2 por cento na carteira de crédito consignado e de 36,5 por cento nos empréstimos imobiliários ante março de 2013, mantendo preferência do banco pelo foco em linhas de menor risco.

A expectativa do Bradesco para o crescimento da carteira de crédito em 2014 é de 10 a 14 por cento.

O índice de inadimplência, medido pelo saldo de operações vencidas com mais de 90 dias, foi de 3,4 por cento, ante 3,5 por cento no fim de 2013 e 4 por cento um ano antes.

Mas os indicadores de inadimplência futura mostraram altas na pessoa física e jurídica entre o quarto trimestre de 2013 e o primeiro trimestre deste ano. Entre pessoas físicas, o índice de calotes em operações vencidas entre 61 e 90 dias subiu de 1,05 para 1,12 por cento, enquanto entre empresas cresceu de 0,52 para 0,72 por cento.

O Bradesco afirmou no balanço que esse crescimento na inadimplência entre 61 e 90 dias deveu-se a "em parte, pelo efeito sazonal dos clientes do segmento varejo (tanto pessoa física como jurídica), bem como a entrada de alguns casos pontuais de clientes do segmento 'Corporate' e 'Empresas'".

As despesas com provisões para perdas com crédito foram de 2,86 bilhões de reais no primeiro trimestre, queda de 8 por cento no ano a ano e redução sequencial de 3,4 por cento.

O Bradesco terminou março com ativos totais de 922,2 bilhões de reais, alta de 3,1 por cento em 12 meses.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Reportagem adicional de Guillermo Parra-Bernal)