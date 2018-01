Bradesco tem ´token´ para celular acessar internet banking O Bradesco está usando uma solução de autenticação para controle de acesso quando seus clientes fazem o acesso a serviços de internet banking por telefones celulares. A software Digipass for Java Phone, da belgo-americana Vasco Data Security também foi demonstrado durante o CIAB 2006. O aplicativo traz para um celular compatível a funcionalidade de um token, ou seja, um aparelho que pode gerar senhas dinâmicas, que são atualizadas todo o tempo. Somente com uma senha válida é possível liberar as transações e consultas realizadas no serviço de internet banking do Bradesco por um celular. No Brasil, mais de 40 modelos de celulares já são compatíveis com a solução.