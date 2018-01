Bradesco usará ´cartomante´ biométrica da Fujitsu A Fujitsu trouxe para o CIAB 2006 o seu sistema PalmSecure, uma tecnologia de raios infravermelhos que consegue identificar a pessoa pelo desenho das veias na palma da mão do indivíduo, uma assinatura biométrica tão única quanto a íris ocular ou as impressões digitais. O feixe de raios detecta o sangue que flui pelas veias no caminho de volta ao coração, que têm menos oxigênio, que se destacam na leitura do sensor. Segundo a empresa, a tecnologia tem várias vantagens sobre outros sistemas biométricos, já que não é preciso tocar em nenhum objeto para que o sensor faça a leitura. A tecnologia também estava em demonstração no estande do Bradesco. O banco está fazendo testes com o equipamento nos próximos sessenta dias,e até o final do ano fará um piloto com a tecnologia em 50 caixas eletrônicos selecionados. "Esta tecnologia é menos invasiva que os feixes de raios da leitura da íris, e têm uma vantagem sobre a leitura de digitais, já que não é preciso tocar em nada para que o sensor identifique o usuário. Além disso, o nível de acerto desta tecnologia é maior que o das demais", explica Laércio Albino Cezar, vice-presidente executivo do Bradesco. De acordo com o executivo, a idéia é que a palma da mão substitua sistemas de senhas na hora de usar um caixa eletrônico. "Conforme o comportamento do piloto, vamos expandir gradativamente o sistema para o resto do parque de caixas automáticos da nossa rede", afirma Cezar. O executivo afirmou que o banco conta com uma rede própria de 23 mil caixas. Atualmente o banco utiliza tokens para autenticação de acesso de clientes corporativos (dispositivos eletrônicos portáteis que geram senhas aleatórias todo o tempo), com 300 mil implantados até agora, além de cartões de débito com chips (smart-cards) e os TAN-Codes, cartões com senhas impressas usadas para dar mais segurança no acesso a sistemas de internet banking. Segundo Cezar, o Bradesco investe anualmente cerca de R$ 1,350 bilhão em tecnologia da informação. Precisão Segundo a Fujitsu, cada pessoa tem uma estrutura única de veias na palma da mão, mesmo quando é o caso de irmãos gêmeos. Esse padrão não sofre alteração ao longo da vida do indivíduo e o desenho formado é extremamente complexo, o que impede sua manipulação ou falsificação com base nas tecnologias atuais. O que não impede o sistema PalmSecure de fazer uma varredura com rapidez e precisão: testes feitos durante o evento CIAB mostram que cadastrar uma ´mão´ nova demora apenas alguns segundos. Além do uso em caixas eletrônicos, a tecnologia também pode ser usada em autenticação de acesso a sistemas corporativos, liberação de acesso físico a áreas controladas e outras aplicações. "E antes que você pense em perguntar o que acontece se um assaltante cortar a sua mão, esclareço que é preciso que haja sangue correndo nas veias para que a leitura aconteça", brinca Nelson Osanai, diretor de vendas da Fujitsu.