Bradesco vê pico de inadimplência em junho

"Nossa visão agora é um pouco melhor", disse à Reuters nesta segunda-feira o vice-presidente do banco, Noberto Barbedo.

O Bradesco encerrou o primeiro trimestre com inadimplência, medida por operações com atraso de pagamento superior a 90 dias, em 4,3 por cento, acima dos 3,6 por cento no final de 2008.

Quando divulgou os resultados de janeiro a março, o banco previu que o índice continuaria subindo, até bater no teto de 4,9 por cento em agosto ou setembro.

Barbedo disse ainda o banco está negociando com grandes empresas acordos para financiamento a fornecedores em moldes semelhantes ao anunciado na semana passada com a Vale.

No acordo, o Bradesco reservou pelo menos 120 milhões de reais em "linhas de crédito mais ágeis e com taxas mais competitivas" para fornecedoras da Vale.

APOSTA NO CRÉDITO IMOBILIÁRIO

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira a ampliação do prazo de financiamento para compra da casa própria de 25 anos para 30 anos em todas as modalidades. Além disso, o banco está reduzindo a taxa de juros dos contratos pós-fixados para imóveis com valor de até 120 mil reais de 10 por cento para 8,9 por cento ao ano mais TR. As taxas de juros para imóveis residenciais de 120 mil reais a 500 mil reais também estão sendo reduzidas.

Segundo o vice-presidente do banco, o Bradesco quer elevar de 29 por cento para 45 por cento a fatia do setor em sua carteira de varejo.

"A ideia é incrementar financiamento especialmente para famílias com renda de 3 a 10 salários mínimos", disse Barbedo.

A ofensiva veio no dia seguinte ao fim do Feirão da Casa Própria, evento realizado de 21 a 24 de maio, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal, principal financiadora para compra de imóveis no país.

O Bradesco quer elevar sua participação no mercado de crédito para compra da casa própria dos atuais 22 por cento para 25 por cento.

De acordo com Barbedo, a queda recente dos juros e a expectativa de manutenção da taxa básica em níveis mais baixos nos próximos anos completou um quadro mais benigno para a expansão do setor, iniciada há 3 anos com a aprovação de leis que dão mais garantias a quem concede empréstimos.