Brasil abre 47.486 empregos formais em novembro--Caged

Pesquisa da Reuters feita com analistas de mercado mostrou que a mediana de 16 expectativas era de abertura de 54 mil vagas.

Em outubro, haviam sido criados 94.893 postos com carteira assinada, sem ajustes.

No acumulado do ano até novembro, o mercado formal de trabalho registrou a contratação líquida de 1,547 milhão de trabalhadores no dado sem ajuste.

Num outro indicador do mercado de trabalho, em novembro a taxa de desemprego no país caiu para 4,6 por cento ante 5,2 por cento em outubro, igualando à mínima histórica vista em dezembro de 2012, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em novembro, o rendimento foi a 1.965,20 reais, com alta de 3 por cento sobre igual mês do ano passado.

(Reportagem de Nestor Rabello)